Производитель плетеной мебели
8 800 201 05 02
Скидки до 10% на все коллекции и подарки к каждому заказу
Дизайнерская мебель из ротанга от производителя со сроком службы более 30 лет
Изготовим мебель по вашим размерам и
с учетом всех пожеланий. Вы можете
выбрать любой цвет ротанга и подушек,
подходящий к вашему интерьеру.
Индивидуальные
проекты

В нашем каталоге более 120 готовых
решений для любого пространства.
Широкий
выбор
Долгое время сохраняет свой первоначальный вид. Она не рассыхается, не выделяет запах, не выцветает и не ржавеет.
Срок службы
более 30 лет
Мы используем только качественное первичное полимерное сырье, которое выдерживает температуру
от -45 до +65 °C
Экологичные
материалы
В основе нашей мебели - цельносварной
алюминиевый каркас толщиной от 1,5 мм. 
Что позволяет выдерживать нагрузки
до 250 кг на одно посадочное место.
Надежный
каркас
Мы уверены в качестве наших изделий.
Убедитесь и вы! Получите 5 лет гарантии
и бесплатного обслуживания при покупке
мебели Bacetto.
Гарантия
5 лет
Популярные комплекты
Лучший выбор по мнению наших клиентов
Лаундж
В комплект входят:
диван трехместный, 2 кресла, столик журнальный
213 504 ₽
Дуэт
В комплект входят:
2 кресла, стол обеденный круглый 120 см
170 358 ₽
Семейный
В комплект входят:
диван трехместный, 2 кресла, стол обеденный
249 629 ₽
Познакомьтесь со всем ассортиментом премиальной плетеной мебели фабрики Bacetto в нашем полном каталоге
Видео сравнение нашей продукции
Обязательно посмотрите на разницу в качестве нашей мебельной фабрики
Не нашли нужный  вариант?
У нас в каталоге больше 50 коллекций
Напишите свой номер WhatsApp и мы вам вышлем полный каталог. 
Также мы производим 

Выгодное персональное предложение
Расчет стоимости и сроков изготовления
Бесплатный 3D проект вашего пространства
Это займет у Вас не более минуты
Ответьте на несколько вопросов и получите выгодные условия
Посмотрите, что говорят о нас наши клиенты

Ткань премиум класса
Цельносварной алюминиевый каркас 2,5мм толщиной
Эко-ротанг из первичного сырья
Из чего складывается качество мебели
фабрики Bacetto
  • не рассыхается и продавливается даже при длительной эксплуатации
  • не боится влаги
  • прост в уходе – достаточно протереть мебель влажной тряпкой
  • не выцветает под прямыми солнечными лучами
  • не подвержен грибковым поражениям
  • не выделяет запах и вредные вещества даже при сильном нагревании
  • выдерживает перепады температур от -45 до +65 °C
  • прослужит более 30 лет при регулярном использовании
  • не подвержен коррозии и ржавчине
  • выдерживает интенсивную круглогодичную эксплуатацию
  • устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды
  • прост в уходе
  • легче других материалов
  • прослужит более 30 лет
  • безопасен и экологичен
  • не впитывает грязь и обладает водоотталкивающими свойствами
  • устойчива к износу и долгое время сохраняет свой первоначальный вид
  • сохраняет свои свойства при температуре от -50 до +110 °C
  • обладает высокой прочностью и устойчива к истиранию нитей
  • не выцветает под воздействием солнечных лучей
  • проста в уходе – загрязнения легко удаляются влажной тряпкой
Не нашли нужный вариант или хотите получить полный каталог?
Напишите свой телефон в WhatsApp и мы с радостью вам поможем

Контакты

Офис работает с 8 утра до 8 вечера.

Без выходных.

Адрес

Липецк, ул.Поперечный проезд 2вл13 
Доставка по всей Росси и СНГ

Телефон

+7 (900)600-50-54

Email

bacetto@mail.ru
Напишите свой номер в WhatsApp и мы вам вышлем полный каталог нашей мебели
Какой вариант вы рассматриваете?
Лаундж‍
Обеденная группа‍
Индивидуальный вариант‍
Сколько посадочных мест планируется?
Укажите площадь помещения
4
30
На какой бюджет рассчитываете?
Укажите, пожалуйста, свои контактные данные
Отправка формы
Подтвердите, что вы не робот
Далее
или нажмите Enter
Спасибо за заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Спасибо!
Ваш заявка принята. 
Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время
Где планируете размещать мебель
Укажите площадь помещения и количество посадочных мест
0
500
0
100
Какая мебель вам требуется?
К какому сроку Вам необходима мебель?
Укажите ваши контактные данные
Отправка формы
Подтвердите, что вы не робот
Далее
или нажмите Enter