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Лучший выбор по мнению наших клиентов
Лаундж
В комплект входят:
диван трехместный, 2 кресла, столик журнальный
диван трехместный, 2 кресла, столик журнальный
213 504 ₽
Дуэт
В комплект входят:
2 кресла, стол обеденный круглый 120 см
2 кресла, стол обеденный круглый 120 см
170 358 ₽
Семейный
В комплект входят:
диван трехместный, 2 кресла, стол обеденный
диван трехместный, 2 кресла, стол обеденный
249 629 ₽
Кофейный
В комплект входят:
столик кофейный,
2 кресла
столик кофейный,
2 кресла
90 888 ₽
Семейный
В комплект входят:
диван трехместный, 2 кресла, стол Гранд
диван трехместный, 2 кресла, стол Гранд
170 358 ₽
Релакс
В комплект входят:
диван трехместный, стол овальный, 2 кресла, стул
диван трехместный, стол овальный, 2 кресла, стул
176 256 ₽
Трио
В комплект входят:
2 кресла, пуф,
стол обеденный
2 кресла, пуф,
стол обеденный
149 172 ₽
Лаундж
В комплект входят:
диван угловой, два кресла, стол обеденный
диван угловой, два кресла, стол обеденный
317 262 ₽
Семейный
В комплект входят:
диван трехместный, 2 кресла, стол обеденный
диван трехместный, 2 кресла, стол обеденный
220 932 ₽